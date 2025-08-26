(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Tentativa de Homicídio

Discussão por telefone termina com homem baleado no pescoço na região

A vítima foi socorrida inicialmente para o hospital José Nigro Neto mas precisou ser transferida pra Santa Casa

24 Ago 2025 - 13h55Por Flávio Fernandes
Discussão por telefone termina com homem baleado no pescoço na região - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um homem de 40 anos foi baleado no pescoço após briga em lanchonete na noite deste sábado (23), no Jardim Primavera, em Américo Brasiliense. 

Segundo boletim de ocorrência, a vítima havia discutido por telefone com o autor que pouco depois foi até a Rua Emília Galli. Ao chegar, os dois entraram em luta corporal.

Durante a briga, o agressor retornou ao carro que dirigia um Fiat Doblò prata , pegou uma arma de fogo e disparou contra o homem que foi  atingido no pescoço. Ele foi socorrido pelo Samu até o Hospital José Nigro Neto e precisou ser transferido para Santa Casa de Araraquara, mas não corre risco de morte e o autor fugiu logo após o crime. 

A PM esteve no local e preservou a área para o trabalho da perícia e um boletim de ocorrência, foi registrado no Plantão Policial de Araraquara como tentativa de homicídio. O caso será investigado, pela Polícia Civil de Américo. 

