Suposta discussão no trânsito termina com a morte de idoso

Crédito: Flávio Fernandes

Uma suposta discussão de trânsito terminou em tragédia na noite desta quinta-feira (10), na Rua Carlos Zamo, no Jardim Ponte Alta, em Américo Brasiliense. João Batista Gomes de Campos, de 67 anos, foi brutalmente agredido e morreu no local.

Segundo informações da Polícia Civil, a ocorrência foi registrada por volta das 20h39. A vítima foi encontrada caída em via pública, em decúbito dorsal, coberta por uma manta térmica pela equipe do SAMU. O local foi preservado por policiais militares até a chegada dos investigadores da Delegacia Seccional de Araraquara e da perícia técnica.

Testemunhas relataram que João Batista teria se envolvido em uma discussão acalorada no trânsito com outro homem, identificado apenas como Hudson. Durante o confronto, o autor desferiu diversos golpes, incluindo socos e chutes, contra a vítima, que caiu no chão e não resistiu aos ferimentos.

O Instituto de Criminalística foi acionado e realizou os procedimentos de praxe. O caso foi registrado como homicídio no plantão policial de Araraquara.

