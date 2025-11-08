Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região

Crédito: Foto: Reprodução

Uma briga entre duas mulheres de 40 e 50 anos, dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Melhado chamou a atenção de pacientes, funcionários e viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (7). O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (6), na sala de espera, onde as duas, que moram no mesmo condomínio, iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões.

Um vídeo gravado por um paciente mostra as duas se empurrando e trocando tapas, enquanto outras pessoas que aguardavam atendimento tentam separá-las. Uma outra mulher e um homem tentam separar, enquanto uma menina, assustada com a cena, aparece aos gritos no fundo da gravação e a briga só parou após a intervenção da Guarda Municipal (Assista Abaixo).

De acordo com o boletim de ocorrência ambas as mulheres sofreram lesões e uma delas apresentou ferimentos no rosto, boca e peito. Já a outra teve escoriações no rosto e dedo anelar esquerdo.

As duas receberam requisição para exames no IML (Instituto Médico Legal) e a Polícia Civil também apurou que as elas já tinham um histórico de desentendimentos dentro do condomínio onde vivem e a rivalidade teria se intensificado ao longo dos últimos meses, culminando no episódio ocorrido na UPA.

Após serem ouvidas, as mulheres foram liberadas e o caso segue em investigação.

