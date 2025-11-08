(16) 99963-6036
sábado, 08 de novembro de 2025
Que Barraco

Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região

A briga só parou quando os pacientes que aguardavam atendimento separaram e uma menina gritava desesperada com a cena lamentável; elas foram parar no Plantão Policial

08 Nov 2025 - 11h03Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região - Crédito: Foto: Reprodução Crédito: Foto: Reprodução

Uma briga entre duas mulheres de 40 e 50 anos, dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Melhado chamou a atenção de pacientes, funcionários e viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (7). O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (6), na sala de espera, onde as duas, que moram no mesmo condomínio, iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões.

Um vídeo gravado por um paciente mostra as duas se empurrando e trocando tapas, enquanto outras pessoas que aguardavam atendimento tentam separá-las. Uma outra mulher e um homem tentam separar, enquanto uma menina, assustada com a cena, aparece aos gritos no fundo da gravação e a briga só parou após a intervenção da Guarda Municipal (Assista Abaixo).

De acordo com o boletim de ocorrência ambas as mulheres sofreram lesões e uma delas apresentou ferimentos no rosto, boca e peito. Já a outra  teve escoriações no rosto e dedo anelar esquerdo.

As duas receberam requisição para exames no IML (Instituto Médico Legal) e a Polícia Civil também apurou que as elas já tinham um histórico de desentendimentos dentro do condomínio onde vivem e a rivalidade teria se intensificado ao longo dos últimos meses, culminando no episódio ocorrido na UPA.

Após serem ouvidas, as mulheres foram liberadas e o caso segue em investigação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Jornal São Carlos Agora (@jornalsaocarlosagora)

">

 

Leia Também

Luzes de Natal serão acesas em Ibaté no dia de 28 de novembro
Encantos de Natal:20h15 - 07 Nov 2025

Luzes de Natal serão acesas em Ibaté no dia de 28 de novembro

Adolescente revela em depoimento como tentou salvar a mãe que foi morta esfaqueada pelo padrasto
Tristeza e Desespero12h33 - 07 Nov 2025

Adolescente revela em depoimento como tentou salvar a mãe que foi morta esfaqueada pelo padrasto

Duas mortes em Leme deixam região em alerta contra febre maculosa
CARRAPATO ESTRELA 10h29 - 07 Nov 2025

Duas mortes em Leme deixam região em alerta contra febre maculosa

Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro na frente dos filhos em Araraquara
Feminicídio22h49 - 06 Nov 2025

Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro na frente dos filhos em Araraquara

Jovem é detido por tráfico de drogas em Ibaté
Região22h29 - 06 Nov 2025

Jovem é detido por tráfico de drogas em Ibaté

Últimas Notícias