Diogo Nogueira se apresenta na região; ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir do dia 22

Cantor Diogo Nogueira - Crédito: Reprodução Theatro Central/divulgação

O cantor Diogo Nogueira será a grande atração no Sesi Matão no próximo dia 1º de junho, domingo. O show, com início marcado para as 18h, acontecerá no campo de futebol do complexo, localizado no Jardim Paraíso, e será aberto ao público.

Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados pelo portal Meu Sesi a partir do meio-dia da próxima quinta-feira (22 de maio). Cada CPF tem direito a dois ingressos, e a comercialização dos mesmos é terminantemente proibida.

Reconhecido como um dos principais nomes da música brasileira contemporânea, Diogo Nogueira traz ao palco um espetáculo vibrante, com releituras de grandes sucessos da carreira, sambas de roda da Bahia e outras influências da música popular brasileira. O artista também presta homenagem a ícones como Arlindo Cruz, Chico Buarque, Tim Maia e Gilberto Gil, com novos arranjos para clássicos como Espelho, Primavera e Aquele Abraço.

Além de cantor, Diogo é compositor, instrumentista e figura presente na TV e no rádio, sendo considerado um artista completo e carismático.

Para mais informações ou em caso de dúvidas sobre a retirada de ingressos, o público pode entrar em contato com a Secretaria Única do Sesi Matão, que atende em horários alternados: às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 17h, e às terças e quintas, das 10h30 às 18h3

Leia Também