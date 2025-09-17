DIG prende suspeito de assassinar dono de casa noturna

Crédito: Flávio Fernandes

O delegado Renato Candido Soares, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Araraquara, detalhou nesta quarta-feira (17) a prisão de J.R.M., de 42 anos, suspeito de matar o empresário Bruno Frigieri Neto, de 34, a tiros no dia 6 de setembro, dentro de uma casa noturna no Jardim Arco-Íris, em Araraquara.

A prisão ocorreu em Panorama, município na divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, a cerca de 400 km de Araraquara, após ação conjunta da DIG de Araraquara, DIG de Dracena e Polícia Civil local. O suspeito, dono de uma marmoraria no Jardim Europa, estava escondido na casa de parentes.

“Após várias diligências, conseguimos a informação de que ele estaria em Panorama. Nossas equipes, com apoio da DIG de Dracena e da Polícia Civil do município, cumpriram o mandado de prisão temporária e efetuaram a prisão nesta manhã”, afirmou o delegado Renato Soares.

Motivação do crime

As investigações apontam que o homicídio teria sido motivado por uma dívida envolvendo uma caminhonete avaliada em aproximadamente R$ 100 mil. “Tudo indica que ele foi ao local cobrar essa dívida, armado e disposto a praticar o delito”, explicou o delegado.

Segundo a apuração, o suspeito chegou ao estabelecimento já no momento do fechamento, conseguiu entrar e foi até o balcão. “Ele puxou o portão, abordou a vítima e iniciou uma discussão. Primeiro disparou para o alto e, em seguida, descarregou o revólver contra a vítima”, relatou Soares.

Prisão e procedimentos

O mandado de prisão temporária e de busca e apreensão foi cumprido e o homem será encaminhado à Cadeia Pública de Santa Ernestina, onde aguardará audiência de custódia. “O interrogatório será realizado após conversa com a advogada. Ele tem direito de permanecer em silêncio”, acrescentou o delegado.

