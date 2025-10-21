(16) 99963-6036
terça, 21 de outubro de 2025
Operação Octanagem

DIG cumpre mandado em posto de combustível contra lavagem de dinheiro do PCC na região

A Operação Octanagem investiga uma rede bilionária ligada á facção criminosa no setor de combustíveis; ação ocorreu também em Santos e Praia Grande

21 Out 2025 - 14h36Por Flávio Fernandes
DIG cumpre mandado em posto de combustível contra lavagem de dinheiro do PCC na região - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/Araraquara Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/Araraquara Agora

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) realizou uma operação em um posto de combustível na manhã desta terça-feira (21), no bairro da Vila Velosa, em Araraquara. A ação faz parte da Operação Octanagem que apura o uso de estabelecimentos do setor, para lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça: três em Praia Grande, dois em Santos e um em Araraquara — a única cidade do interior paulista incluída na ofensiva. Na morada do sol, na Avenida Maria Antônica Camargo de Oliveira (Via Expressa) a diligência foi feita por investigadores com apoio de equipes da ANP (Agência Nacional do Petróleo) e do IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) também fizeram testes para identificar possíveis irregularidades no combustível e inclusive a presença de metanol, o que não foi constatado até o momento.

A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto que mirou um esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro comandado pelo PCC na cadeia de produção e distribuição de combustíveis. De acordo com as investigações, os mandados desta terça-feira têm como alvo estabelecimentos ligados ao empresário Mohamad Hussein Mourad, suspeito de liderar a estrutura financeira da facção no setor.

Os postos estariam registrados em nome de Himad Mourad, primo de Mohamad, apontado como laranja no esquema que envolve sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro.

