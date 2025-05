Diarista é encontrada sem vida na residência onde trabalhava

Compartilhar no facebook

Crédito: reprodução/Matão Urgente

Uma mulher de 56 anos, identificada como Regina Lúcia Coutinho Girasol, foi encontrada sem vida na cozinha de uma residência localizada na Rua Castro Alves, região central de Matão. O caso ocorreu na manhã do último sábado (17).

Segundo informações, a vítima prestava serviços de diarista no local. O proprietário da residência relatou que, ao chegar em casa, encontrou Regina caída no chão da cozinha e tentou reanimá-la, mas sem sucesso. Em seguida, acionou a Central de Emergência 190 da Polícia Militar e o suporte avançado do Samu.

A equipe do Samu esteve no local e constatou a morte natural da vítima. Compareceram também à residência policiais militares que registraram o boletim de ocorrência sob a natureza de "Encontro de Cadáver".

O corpo de Regina foi sepultado neste domingo (18) no cemitério Municipal de Matão. A causa da morte não foi revelada.

