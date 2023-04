Dia do Livro Infantil é celebrado na rede municipal ensino de Ibaté

Crédito: Divulgação

Neste dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, a Rede Municipal de Ensino de Ibaté celebrou a data com atividades que integram o calendário escolar.

As escolas prepararam uma programação de incentivo à leitura, com atividades que aproximam os alunos dos livros e valorizam a data, que marca o nascimento de Monteiro Lobato, escritor brasileiro que ganhou notoriedade com suas obras voltadas às crianças. O sítio do Pica-pau amarelo e seus personagens são considerados uns dos mais conhecidos do mundo Infantil.

Esta importante ação visa despertar curiosidade nas crianças por meio da imaginação das histórias contadas.

De acordo com a secretária de educação municipal, Danielle Garcia Chaves, algumas escolas estão realizando trabalhos de leitura, pesquisas, apresentações e contação de histórias. “A programação tem como por objetivo estimular o gosto pela leitura, oportunizando aos alunos práticas de leitura nos três níveis de expressão: escrita, oral e visual. Uma maneira também de incentivar os pequenos a frequentar a Biblioteca Municipal, buscando lazer e informação”, destacou.

O Sítio do Pica-pau Amarelo nunca esteve tão perto da Escola Municipal “Professora Maria Luiza B. Danieli”. Os alunos participaram de uma edição de contação de histórias, ministrada pela escritora e pedagoga Rita Cândido, do Canal “Tantos Contos”, abordando clássicos da literatura em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil.

E não só neste dia, mas diariamente os alunos são incentivados a ler e recontar as histórias. “Esse deve ser um hábito estimulado desde muito pequenos. Com a aproximação dos livros despertamos a imaginação, a curiosidade e a comunicação das crianças”, explica a diretora da escola Rayana Longhin Lourenço. Acrescenta ainda: “é gratificante ver crianças tão interessadas nos livros. O estímulo à leitura ainda na infância desperta nos estudantes a criatividade e as habilidades necessárias para toda a vida”, concluiu.

