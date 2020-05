Dia do desafio será realizado virtualmente nesta quarta-feira e Ibaté irá participar

Crédito: Divulgação

Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Dia do Desafio terá um formato diferente neste ano, sem a tradicional competição entre cidades e nem a promoção de ações que envolvam aglomerações de pessoas para a prática de atividades físicas.

A proposta é que as pessoas procurem opções para a prática segura e individual da atividade física, registrando e compartilhando nas redes sociais com as hashtags #DiaDoDesafio #JuntosNesteDesafio #SescSP #DesafioArapongas #DDD20 #DDDemCasa

As ações online estão previstas para o dia 27 de maio. “Para isso, estamos propondo, mais uma vez, em parceria com as Secretarias e Departamentos de Esportes das 26 cidades da região, as ações no Dia do Desafio 2020 vão estimular a prática de atividades físicas, de forma pessoal e individualizada, seguindo todas as recomendações e cuidados no enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19. O desafio é realizado há 25 anos, e neste ano, temos que nos adaptar, priorizando sempre a saúde e bem-estar”, explica Paulo Henrique Verardi, responsável pelo Setor de Programação do SESC São Carlos.

Desta maneira, o Dia do Desafio 2020 vai evidenciar a importância da atividade física na promoção e manutenção da saúde da população mundial, além de incentivar o distanciamento social, durante as atividades neste momento de pandemia.

No ano passado, a ex-levantadora e medalhista olímpica Hélia Rogério de Souza Pinto, mais conhecida como Fofão, esteve no Ginásio Municipal “Donato Rossito”, em Ibaté, durante o Dia do Desafio, conversando com centenas de crianças, alunos da rede municipal de ensino. “Poder ver tantas crianças prestando atenção no que você está falando e, ao mesmo tempo, ter cuidado com as palavras porque sempre que a gente passa por um lugar, a gente tem que deixar alguma coisa de positiva, foi maravilhoso. E o Dia do Desafio dá essa oportunidade de mostrar o meu trabalho, de como foi e incentivar eles, não serem jogadores profissionais, mas a gostar de praticar esporte, então, acho que isso é muito válido”, comentou.

O Dia do Desafio é uma disputa entre cidades para estimular a adoção de hábitos mais saudáveis. Mais do que competição, a campanha busca promover integração e cooperação.

Em 2018, apresentamos o Desafio Trienal – 2018 a 2020. Com o objetivo de proporcionar uma participação ainda mais qualificada, foram sorteadas duplas de cidades que se tornaram competidoras e parceiras por três anos. O resultado irá contemplar tanto os números conquistados por cada cidade, como a somatória de seus esforços.

As atividades do #DiaDoDesafio são desenvolvidas pelas prefeituras, em parceria com instituições públicas e privadas e contam com a participação de toda a sociedade. A 26ª edição da maior campanha mundial de incentivo à prática de atividades físico-esportivas acontecerá em 27 de maio.

