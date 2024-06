“Dia do Desafio” mobiliza Rede Municipal de Ensino em Ibaté

O Dia do Desafio é uma campanha mundial de incentivo à prática de atividades físicas esportivas, que tem por objetivo reduzir o sedentarismo e promover mudanças de comportamento. Acontece sempre na última quarta-feira do mês de maio e, nesse dia, as escolas da Rede Municipal de Ensino de Ibaté, envolveu toda a comunidade escolar em atividades e brincadeiras que coloquem o corpo em movimento.

A Secretária de Educação e Cultura, Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves, relata que a ideia é que as pessoas pratiquem alguma atividade física regularmente, já que as últimas pesquisas revelam o aumento da obesidade no país. “Além de trazer reflexos positivos para o corpo, a atividade física auxilia no bem-estar psicológico, elevando a autoestima e melhorando a qualidade de vida”, apontou Danielle.

Os professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino desenvolveram nesta quarta-feira,29, inúmeras atividades durante todo o dia com o apoio de todos os docentes e funcionários das Unidades de Ensino. “Nossos professores mais uma vez trabalharam de forma brilhante, incentivando a prática de atividades físicas e conscientizando alunos sobre sua importância”, destacou a Secretária Municipal de Educação e Cultura.

A Prefeitura destacou que esta iniciativa foi um sucesso, pois proporcionou momentos de aprendizado, diversão e integração entre os estudantes e os alunos que integram os projetos esportivos da cidade.

