Dia D da Campanha Multivacinação acontece neste sábado, 7, em Ibaté

06 Out 2023 - 06h35 Por Redação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria de Saúde, iniciou a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. O objetivo é atualizar as cadernetas de imunização e elevar as coberturas vacinais, reduzindo o risco de reintrodução e disseminação de doenças preveníveis por vacina no Brasil.

Esteja pronto para cuidar da saúde de sua família! O Dia D da Campanha Multivacinação acontecerá neste sábado, dia 7 de outubro. É uma oportunidade para atualizar a caderneta vacinal de crianças de 0 a 15 anos. A campanha estará em pleno andamento das 8h às 17h, e em quatro pontos de vacinação convenientes:

- PSF Esfer;

- PSF Jardim Mariana;

- PSF Jardim Icaraí;

- UBS Jardim Cruzado II

Entre os principais imunizantes, além da poliomielite, estão as vacinas contra hepatites, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Meningo ACWY, HPV, Influenza e Covid-19. “Estamos finalizando a estratégia para poder envolver toda a população na campanha e tornar a vacinação acessível a todos”, explica Caroline Freire Basaglia, Coordenadora de Vigilâncias Epidemiológica.

O objetivo é elevar as coberturas vacinais, reduzir a disseminação de doenças imunopreveníveis e impedir a reintrodução de doenças erradicadas. Durante a campanha, serão ofertadas vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“Essa é mais uma oportunidade aos pais e responsáveis para assegurarem mais saúde e qualidade de vida aos seus filhos. É indispensável a apresentação da carteirinha de vacinação e documento com foto”, diz a secretária municipal da Saúde de Ibaté, Elaine Sartorelli Breanza.

