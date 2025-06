Desfile Cívico em comemoração aos 132 anos de Ibaté acontece neste domingo em frente à rodoviária

Avenida São Carlos em Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza neste domingo, dia 22 de junho, o tradicional Desfile Cívico em comemoração ao aniversário de 132 anos da cidade.

Neste ano, o desfile terá como tema “Igualdade Racial”, reforçando a importância do respeito, da inclusão e da valorização da diversidade. O evento vai reunir as crianças das escolas da rede municipal e estadual, além de bandas marciais de Ibaté e de cidades da região, proporcionando um espetáculo de cores, música e cidadania.

A concentração acontecerá na Avenida São João, com início às 09h da manhã, em direção ao palco instalado em frente à rodoviária.

A escolha do local busca oferecer maior conforto e segurança aos participantes e ao público, com ampla área para estacionamento e praça de alimentação.

Durante o evento, as crianças da rede municipal de ensino receberão café da manhã, garantindo que possam participar bem alimentadas e com energia para o desfile.

O prefeito Ronaldo Venturi reforça o convite a toda a população ibateense.

“O Desfile Cívico é um dos momentos mais bonitos das comemorações de aniversário da nossa cidade. É uma oportunidade de vermos nossas crianças, nossos professores e a comunidade escolar mostrando o trabalho que fazem com tanto carinho. Convido todos os moradores de Ibaté a comparecerem, levarem suas famílias e prestigiarem esse evento que celebra a história, a cultura e a união do nosso povo. Tenho certeza que será um grande e emocionante momento para todos nós”, destacou o prefeito Ronaldo Venturi.

Leia Também