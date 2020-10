Pai é acusado de estuprar menina de 13 anos em cidade da região

16 Out 2020 - 16h05

Crédito: Divulgação

Um possível caso de estupro será investigado pela Polícia Civil na cidade de Nova Europa. Um pai e uma filha de 13 anos seriam os envolvidos no caso.

Segundo apurado um homem de 39 anos foi acusado do crime na manhã desta quinta-feira, 14. Policiais foram acionados por médicos do hospital da cidade, uma vez que os tios da vítima teriam dito que a menina em estado de pânico procurou o casal e acusou o pai de abusos. Com o endereço em mãos, os policiais detiveram o acusado que negou o crime.

Já a vítima, acompanhada do Conselho Tutelar foi até a delegacia e deu sua versão. Diante dos fatos, o pai foi liberado até o resultado do exame de corpo delito ser divulgado. Já a menina ficou sob os cuidados dos tios. (Com Portal Morada)

