Crédito: Whatsapp SCA

Descalvado também foi uma das cidades atingidas pelos incêndios da tarde desta sexta-feira (23).

Leitores entraram em contato via Whatsapp relatando uma queimada de grandes proporções na Vila Franco, na região do Lar dos Meninos. As chamas chegaram a vários metros de altura e a fumaça podia ser vista à distância, assustando os moradores.

