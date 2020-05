Descalvado registra primeira morte por Covid-19

A cidade de Descalvado registrou a primeira morte causada pela covid-19. A idosa Neuza Nogueira Govoni, de 71 anos, estava internada em um hospital em Araraquara desde o dia 13 de abril.

Segundo o site Descalvado Agora, o filho da mulher, o advogado Orlando Govoni, informou que na semana do dia 6 de abril foi até a cidade de Araraquara para realizar um exame de imagens, em um hospital de um plano de saúde particular, mas que logo na semana seguinte a realização deste exame a mãe começou a apresentar sintomas que geraram a suspeita de COVID-19. Ela foi internada no mesmo hospital, onde passou por exames. Poucos dias depois saiu o resultado positivo para a Covid-19.



Mesmo com todos os procedimentos e medicamentos à disposição dela, que o hospital forneceu, o quadro clínico de Neusa se agravou, evoluindo pra o óbito dela nesta terça.

