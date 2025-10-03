Derramamento de óleo de glicerina interdita SP-310 em Corumbataí e causa congestionamento

Crédito: ARTESP CCI

Um acidente com derramamento de carga interditou totalmente a Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 194, sentido sul, em Corumbataí, na tarde desta sexta-feira (3). O incidente envolveu uma carreta Mercedes-Benz Axor 2544, que transportava aproximadamente 24 toneladas de óleo de glicerina.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, o motorista trafegava pela faixa da direita quando, por motivos ainda a serem apurados, parte da carga vazou, espalhando óleo pela pista até o km 192. O condutor não sofreu ferimentos.

Por questões de segurança, a rodovia foi totalmente interditada às 13h53. O bloqueio durou até as 17h, quando a Polícia Militar Rodoviária autorizou a liberação das duas faixas de rolamento. Durante o período, o tráfego ficou congestionado em cerca de 14 quilômetros, do km 208 até o local do acidente.

Além das equipes da concessionária, a Polícia Militar Rodoviária e uma empresa ambiental foram acionadas para conter os riscos, já que houve contaminação em um córrego no km 192. Guinchos e veículos de apoio auxiliaram na remoção da carreta e na limpeza da via.

Situação atual

Até a última atualização (17h41), o tráfego já estava normalizado. Apesar da gravidade da ocorrência e do impacto no trânsito, não houve feridos.

