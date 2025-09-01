DER-SP inicia operação de 39 novos radares em rodovias estaduais a partir de terça-feira (2)

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), ativará 39 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais a partir da zero hora desta terça-feira (2). Com isso, o total de equipamentos ativos chega a 151. A lista completa dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.

A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido. Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas. “A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero”, afirma Sergio Codelo, presidente do DER-SP.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.

Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. O início efetivo da fiscalização será amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.



Lista dos 39 novos radares:

Lote Rodovia Km Sentido Município Velocidade:

CGR 01 - SP 063 - 26,85 - Leste/Oeste - Itatiba - 60/60

CGR 01 - SP 133 - 5,682 - Leste/Oeste - Limeira - 80/80

CGR 01 - SP 147 - 9,1 - Leste/Oeste - Socorro - 60/60

CGR 01 - SP 332 - 71,1 - Norte - Jundiaí - 60/60

CGR 01 - SP 352 - 135,166 - Norte/Sul - Amparo - 60/60

CGR 01 - SP 354 - 61,298 - Norte/Sul - Campo Limpo Paulista - 60/60

CGR 01 - SPA 066/300 - 5,476 - Norte - Jundiaí - 60/60

CGR 01 - SPA 075/330 - 1,579 - Oeste - Vinhedo - 60/60

CGR 02 - SP 141 - 5,52 - Norte/Sul - Capela do Alto - 60/60

CGR 02 - SP 141 - 22,28 - Norte - Tatuí - 60/60

CGR 02 - SP 141 - 24,65 - Sul - Tatuí - 80/80

CGR 02 - SP 141 - 42,9 - Norte/Sul - Cesário Lange - 60/60

CGR 02 - SP 141 - 61,35 - Norte/Sul - Porangaba - 60/60

CGR 02 - SP 157 - 52,63 - Norte/Sul - Porangaba - 60/60

CGR 02 - SP 249 - 40,65 - Norte/Sul - Ribeirão Branco - 60/60

CGR 02 - SP 249 - 62,5 - Norte/Sul - Itapeva - 60/60

CGR 02 - SP 250 - 245 - Leste/Oeste - Capão Bonito - 60/60

CGR 02 - SP 250 - 249,13 - Leste/Oeste - Capão Bonito - 60/60

CGR 02 - SP 250 - 289,9 - Leste/Oeste - Apiaí - 60/60

CGR 02 - SP 250 - 298,35 - Leste/Oeste - Apiaí - 60/60

CGR 02 - SP 250 - 348,1 - Leste/Oeste - Ribeira - 60/60

CGR 02 - SP 267 - 325,6 - Norte/Sul - Itaberá - 50/50

CGR 02 - SP 267 - 326,2 - Norte/Sul - Itaberá - 50/50

CGR 02 - SP 268 - 118,93 - Leste/Oeste - Araçoiaba da Serra - 60/60

CGR 02 - SP 268 - 120,5 - Leste/Oeste - Araçoiaba da Serra - 60/60

CGR 02 - SP 270 - 187,1 - Leste/Oeste - Itapetininga - 60/60

CGR 02 - SP 281 - 14,65 - Norte/Sul - Itararé - 50/50

CGR 02 - SPA 040/079 - 2,08 - Norte - Itu - 50/50

CGR 05 - SP 055 - 137,15 - Leste/Oeste - São Sebastião - 40/40

CGR 07 - SP 225 - 329,245 - Norte/Sul - Santa Cruz do Rio Pardo - 60/60

CGR 07 - SP 249 - 194,516 - Leste/Oeste - Fartura - 60/60

CGR 07 - SP 261 - 54,5 - Norte/Sul - Águas de Santa Bárbara - 60/60

CGR 07 - SP 266 - 439,603 - Leste/Oeste - Cândido Mota - 60/60

CGR 07 - SP 270 - 329,776 - Leste/Oeste - Piraju - 60/60

CGR 07 - SP 287 - 24,22 - Norte/Sul - Piraju - 60/60

CGR 09 - SP 320 - 522,451 - Leste/Oeste - Votuporanga - 110/90

CGR 11 - SPA 018/461 - 8,5 - Oeste - Araçatuba - 60/60

CGR 12 - SP 613 - 6,5 - Leste/Oeste - Teodoro Sampaio - 70/70

CGR 12 - SP 613 - 7,9 - Leste/Oeste - Teodoro Sampaio - 70/70

