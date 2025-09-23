DER-SP inicia a operação de mais 50 novos radares nesta terça; São Carlos e Dourado estão na lista

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), colocou em funcionamento 50 novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias estaduais. Os equipamentos passaram a registrar infrações a partir da 0h desta terça-feira (23), ampliando o total de pontos ativos para 241 em todo o estado.
Região de São Carlos e Dourado
Na região, dois pontos estratégicos da Rodovia SP-215 receberam radares:
-
Km 150,3 – São Carlos (sentido oeste) → limite de 50 km/h;
-
Km 194,7 – Dourado (sentido leste/oeste) → limite de 60 km/h.
Outras cidades contempladas
Além de São Carlos e Dourado, os novos radares foram ativados em municípios de diferentes regiões do estado:
-
Piracaia (SP-036, km 89,7) – 40 km/h
-
Bragança Paulista (SP-063, km 42,3 e km 53,2) – 40 km/h e 60 km/h
-
Campinas (SP-073, km 3,7) – 50 km/h
-
Amparo (SP-095, km 44 e 46) – 50 km/h e 70 km/h
-
Pedreira (SP-095, km 54,4) – 70 km/h
-
Serra Negra (SP-360, km 157,5) – 40 km/h
-
Sumaré (SPA 115/330, km 1,5) – 70 km/h
-
Itu (SPA 040/079, km 2,1) – 50 km/h
-
Jaboticabal (SP-253, km 207) – 100 km/h / 80 km/h
-
Ibitinga (SP-304, km 365,4) – 60 km/h
-
Gavião Peixoto (SP-331, km 5,2) – 100 km/h / 80 km/h
-
Matão (SPA 301/310, km 2,0) – 40 km/h
-
Guariba (SPI 328/326, km 6,7) – 80 km/h
-
Iguape (SP-222, km 52,8) – 60 km/h
-
Pariquera-Açu (SP-222, km 95,0) – 40 km/h
-
Cruzeiro (SP-052, km 220,5 e km 232,5) – 60 km/h e 40 km/h
-
Caraguatatuba (SP-055, km 89,1) – 40 km/h
-
São Sebastião (SP-055, km 114,2) – 40 km/h
-
Redenção da Serra (SP-121, km 17,9) – 60 km/h
-
Campos do Jordão (SP-123, km 42,6) – 40 km/h
-
São Luís do Paraitinga (SP-125, km 77) – 40 km/h
-
Pindamonhangaba (SPA 085/060, km 0,9 e SPA 092/060, km 2,2) – 60 km/h
-
Santa Cruz do Rio Pardo (SP-225, km 321, 323 e 324) – 60 km/h
-
Piraju (SP-261, km 8,4) – 40 km/h
-
Florínea (SP-266, km 480,5) – 60 km/h
-
Oscar Bressane (SP-421, km 15,6) – 60 km/h
-
Paraguaçu Paulista (SP-421, km 51,4) – 60 km/h
-
Bastos (SP-457, km 100,8) – 60 km/h
-
Cajuru (SP-333, km 6,0) – 100 km/h / 80 km/h
-
Serrana (SP-333, km 45,0) – 100 km/h / 80 km/h
-
Pedregulho (SP-334, km 442,1) – 100 km/h / 80 km/h
-
Floreal (SPA 473/310, km 3,3) – 60 km/h
-
Auriflama (SPA 565/310, km 2,3) – 40 km/h
-
Presidente Bernardes (SP-272, km 19,6) – 100 km/h / 80 km/h
-
Rancharia (SP-457, km 67,0) – 100 km/h / 80 km/h
-
Mirante do Paranapanema (SP-563, km 4,3) – 100 km/h / 80 km/h
-
Marabá Paulista (SP-563, km 47,5) – 100 km/h / 80 km/h
-
Presidente Venceslau (SP-563, km 78,2) – 60 km/h
-
Dracena (SP-563, km 132,0) – 100 km/h / 80 km/h
-
Tupi Paulista (SP-563, km 144,7) – 100 km/h / 80 km/h
-
Rosana (SPA 079/613, km 2,2) – 60 km/h
-
Olímpia (SP-425, km 139,6) – 60 km/h
Segurança no trânsito
De acordo com o DER-SP, os pontos foram escolhidos após mapeamento técnico que levou em conta histórico de acidentes, excesso de velocidade, trechos críticos e áreas de travessia de fauna. “A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero”, afirmou o presidente do órgão, Sergio Codelo.