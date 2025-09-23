DER-SP inicia a operação de mais 50 novos radares nesta terça; São Carlos e Dourado estão na lista

Radar -

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), colocou em funcionamento 50 novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias estaduais. Os equipamentos passaram a registrar infrações a partir da 0h desta terça-feira (23), ampliando o total de pontos ativos para 241 em todo o estado.

Região de São Carlos e Dourado

Na região, dois pontos estratégicos da Rodovia SP-215 receberam radares:

Km 150,3 – São Carlos (sentido oeste) → limite de 50 km/h ;

Km 194,7 – Dourado (sentido leste/oeste) → limite de 60 km/h.

Outras cidades contempladas

Além de São Carlos e Dourado, os novos radares foram ativados em municípios de diferentes regiões do estado:

Piracaia (SP-036, km 89,7) – 40 km/h

Bragança Paulista (SP-063, km 42,3 e km 53,2) – 40 km/h e 60 km/h

Campinas (SP-073, km 3,7) – 50 km/h

Amparo (SP-095, km 44 e 46) – 50 km/h e 70 km/h

Pedreira (SP-095, km 54,4) – 70 km/h

Serra Negra (SP-360, km 157,5) – 40 km/h

Sumaré (SPA 115/330, km 1,5) – 70 km/h

Itu (SPA 040/079, km 2,1) – 50 km/h

Jaboticabal (SP-253, km 207) – 100 km/h / 80 km/h

Ibitinga (SP-304, km 365,4) – 60 km/h

Gavião Peixoto (SP-331, km 5,2) – 100 km/h / 80 km/h

Matão (SPA 301/310, km 2,0) – 40 km/h

Guariba (SPI 328/326, km 6,7) – 80 km/h

Iguape (SP-222, km 52,8) – 60 km/h

Pariquera-Açu (SP-222, km 95,0) – 40 km/h

Cruzeiro (SP-052, km 220,5 e km 232,5) – 60 km/h e 40 km/h

Caraguatatuba (SP-055, km 89,1) – 40 km/h

São Sebastião (SP-055, km 114,2) – 40 km/h

Redenção da Serra (SP-121, km 17,9) – 60 km/h

Campos do Jordão (SP-123, km 42,6) – 40 km/h

São Luís do Paraitinga (SP-125, km 77) – 40 km/h

Pindamonhangaba (SPA 085/060, km 0,9 e SPA 092/060, km 2,2) – 60 km/h

Santa Cruz do Rio Pardo (SP-225, km 321, 323 e 324) – 60 km/h

Piraju (SP-261, km 8,4) – 40 km/h

Florínea (SP-266, km 480,5) – 60 km/h

Oscar Bressane (SP-421, km 15,6) – 60 km/h

Paraguaçu Paulista (SP-421, km 51,4) – 60 km/h

Bastos (SP-457, km 100,8) – 60 km/h

Cajuru (SP-333, km 6,0) – 100 km/h / 80 km/h

Serrana (SP-333, km 45,0) – 100 km/h / 80 km/h

Pedregulho (SP-334, km 442,1) – 100 km/h / 80 km/h

Floreal (SPA 473/310, km 3,3) – 60 km/h

Auriflama (SPA 565/310, km 2,3) – 40 km/h

Presidente Bernardes (SP-272, km 19,6) – 100 km/h / 80 km/h

Rancharia (SP-457, km 67,0) – 100 km/h / 80 km/h

Mirante do Paranapanema (SP-563, km 4,3) – 100 km/h / 80 km/h

Marabá Paulista (SP-563, km 47,5) – 100 km/h / 80 km/h

Presidente Venceslau (SP-563, km 78,2) – 60 km/h

Dracena (SP-563, km 132,0) – 100 km/h / 80 km/h

Tupi Paulista (SP-563, km 144,7) – 100 km/h / 80 km/h

Rosana (SPA 079/613, km 2,2) – 60 km/h

Olímpia (SP-425, km 139,6) – 60 km/h

Segurança no trânsito

De acordo com o DER-SP, os pontos foram escolhidos após mapeamento técnico que levou em conta histórico de acidentes, excesso de velocidade, trechos críticos e áreas de travessia de fauna. “A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero”, afirmou o presidente do órgão, Sergio Codelo.

