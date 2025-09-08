DER-SP ativa 40 novos radares em rodovias estaduais a partir de terça-feira (9)

Crédito: Divulgação DER-SP

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), ativará 40 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais a partir da zero hora desta terça-feira (9).

Com isso, o total de equipamentos ativos chega a 191. A lista completa dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.

A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido. Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas. "A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero", afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.

Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. O início efetivo da fiscalização será amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.



Lista dos 40 novos radares:

Lote Rodovia Km Sentido Município Velocidade

CGR 01 SP 008 132,520 Norte/Sul Socorro 60/60

CGR 01 SP 063 032,507 Leste/Oeste Itatiba 40/40

CGR 01 SP 095 049,200 Oeste Amparo 60/60

CGR 01 SP 147 039,281 Leste/Oeste Itapira 80/80

CGR 01 SP 360 137,500 Norte/Sul Amparo 60/60

CGR 02 SP 097 019,400 Norte/Sul Porto Feliz 80/80

CGR 02 SP 129 053,500 Norte/Sul Tatuí 60/60

CGR 02 SP 141 019,400 Norte/Sul Tatuí 80/80

CGR 02 SP 250 306,750 Leste/Oeste Apiaí 60/60

CGR 03 SP 261 124,260 Norte Macatuba 50/50

CGR 03 SP 261 124,860 Sul Macatuba 50/50

CGR 03 SP 321 345,200 Sul Bauru 60/60

CGR 03 SP 381 016,550 Norte/Sul Lins 80/80

CGR 03 SPA 216/280 003,710 Norte/Sul Itatinga 60/60

CGR 04 SP 253 216,600 Leste/Oeste Jaboticabal 100/80

CGR 04 SP 304 368,300 Leste/Oeste Ibitinga 60/60

CGR 04 SP 304 381,000 Leste/Oeste Ibitinga 60/60

CGR 04 SP 317 016,000 Norte/Sul Itápolis 100/80

CGR 04 SP 331 015,800 Leste/Oeste Nova Europa 100/80

CGR 04 SP 331 056,000 Leste/Oeste Ibitinga 100/80

CGR 04 SPA 149/215 003,900 Norte/Sul São Carlos 80/80

CGR 06 SP 046 154,221 Leste/Oeste Santo Antônio do Pinhal 40/40

CGR 06 SP 050 128,100 Norte/Sul Monteiro Lobato 50/50

CGR 06 SP 055 079,800 Leste/Oeste Ubatuba 60/60

CGR 06 SPA 017/123 001,705 Leste/Oeste Tremembé 60/60

CGR 07 SP 249 176,450 Leste/Oeste Taguaí 60/60

CGR 07 SP 261 053,100 Norte/Sul Águas de Santa Bárbara 60/60

CGR 07 SP 270 357,054 Oeste Chavantes 60/60

CGR 07 SP 270 378,203 Oeste Ourinhos 60/60

CGR 07 SP 287 031,347 Norte/Sul Piraju 60/60

CGR 07 SP 287 036,861 Norte/Sul Piraju 60/60

CGR 07 SP 375 003,859 Norte/Sul Palmital 60/60

CGR 07 SP 375 016,926 Norte/Sul Palmital 60/60

CGR 09 SP 320 628,106 Leste Santa Fé do Sul 90/90

CGR 12 SP 272 047,977 Leste/Oeste Mirante do Paranapanema 100/80

CGR 12 SP 457 043,984 Norte/Sul Rancharia 100/80

CGR 12 SP 483 008,303 Norte/Sul Taciba 100/80

CGR 12 SP 563 110,478 Norte/Sul Presidente Venceslau 60/60

CGR 12 SP 613 010,300 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70/70

CGR 12 SP 613 012,700 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70/70

