DER-SP ativa 21 radares em rodovias estaduais a partir desta terça-feira

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, colocará em operação, a partir da 0h desta terça-feira (02), 21 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão.

Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 514.

A lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.

A medida visa reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos para cada trecho.

Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

"A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes", afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna. Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.

O início da fiscalização será divulgado oficialmente pelos canais do Governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.



Confira a localização dos 21 novos equipamentos:

Rodovia Km Sentido Município Velocidade

SP 225 326,574 Norte/Sul Santa Cruz do Rio Pardo 60 / 60 (km/h)

SP 270 316,276 Leste/Oeste Piraju 80 / 80 (km/h)

SP 351 011,000 Leste/Oeste Santo Antônio da Alegria 100 / 80 (km/h)

SP 023 048,590 Leste/Oeste Mairiporã 60 / 60 (km/h)

SP 031 048,108 Leste/Oeste Ribeirão Pires 80 / 80 (km/h)

SP 031 058,750 Leste/Oeste Suzano 40 / 40 (km/h)

SP 039 060,416 Norte/Sul Mogi das Cruzes 40 / 40 (km/h)

SP 056 051,470 Leste/Oeste Santa Isabel 40 / 40 (km/h)

SP 056 077,191 Leste/Oeste Igaratá 40 / 40 (km/h)

SP 102 077,100 Norte/Sul Mogi das Cruzes 40 / 40 (km/h)

SP 274 043,529 Leste/Oeste Itapevi 40 / 40 (km/h)

SPA 052/031 001,753 Norte/Sul Ribeirão Pires 60 / 60 (km/h)

SPA 052/031 010,511 Norte/Sul Ribeirão Pires 50 / 50 (km/h)

SP 425 481,214 Norte/Sul Pirapozinho 60 / 60 (km/h)

SP 425 489,293 Norte/Sul Tarabai 60 / 60 (km/h)

SP 457 058,214 Norte/Sul Rancharia 60 / 60 (km/h)

SP 304 126,397 Oeste Americana 80 / 80 (km/h)

SP 304 128,093 Leste Americana 80 / 80 (km/h)

SP 304 137,542 Oeste Santa Bárbara d'Oeste 80 / 80 (km/h)

SP 322 412,000 Norte/Sul Monte Azul Paulista 80 / 80 (km/h)

SP 322 431,009 Sul Severínia 60 / 60 (km/h)

