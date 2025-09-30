Departamento de Trânsito de Ibaté vai emitir cartão de estacionamento em ação social neste sábado

A Prefeitura de Ibaté realiza neste sábado, dia 4 de outubro, mais uma edição do programa Ibaté em Ação, das 9h às 12h, na Praça do Jardim Icaraí, próxima à Paróquia São Francisco de Assis.

O evento oferecerá diversos atendimentos gratuitos à população, além de momentos de lazer para as crianças, com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce.

Entre os serviços disponíveis, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio do Departamento de Trânsito, vai orientar os moradores e realizar a emissão do cartão de estacionamento para idosos, gestantes, pessoas com deficiência, autistas e portadores de fibromialgia.

Documentação necessária

Idosos (a partir de 60 anos): RG e comprovante de endereço.

Pessoas com deficiência: laudo médico com CID, RG e comprovante de endereço.

Autistas: laudo médico com CID, RG e comprovante de endereço.

Gestantes: documento que comprove a gestação, RG e comprovante de endereço.

Portadores de fibromialgia: laudo médico com CID, RG e comprovante de endereço.

Em todos os casos é indispensável a apresentação de documento oficial com foto.

