Departamento de Engenharia da Prefeitura de IbatÃ© tem novo horÃ¡rio de atendimento

A Prefeitura Municipal de Ibaté, por meio do Departamento de Engenharia, informa que, a partir do dia 31 de março, os atendimentos ao público serão realizados às segundas e quintas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Além disso, as retiradas de documentos referentes ao Departamento de Engenharia passarão a ser feitas diretamente no Balcão de Atendimento da Recepção, seguindo o horário de funcionamento do Paço Municipal.

Essa mudança tem o objetivo de otimizar o atendimento e aprimorar a eficiência dos serviços prestados à população.

Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato pelo número (16) 3343-1252 ou pelo e-mail engenharia@ibaté.sp.gov.br.

