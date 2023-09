Dentista é encontrada morta em cidade da região; Polícia investiga o caso

SIGA O SCA NO

Bruna foi encontrada morta em seu apartamento - Crédito: arquivo pessoal

A morte de uma dentista de 42 anos chocou a cidade de Araras, distante 83 quilômetros de São Carlos. Nesta quarta-feira (27), ela foi encontrada em sua casa com o corpo parcialmente carbonizado e com marcas de agressão no rosto.

Segundo informações do repórter Beto Ribeiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado no condomínio Portal das Laranjeiras para uma ocorrência de incêndio. Chegando ao local os militares encontraram o corpo de Bruna Angleri sobre a cama.

O imóvel passou por perícia e o corpo da dentista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira.

De acordo com informações, Bruna teria uma medida protetiva contra o ex-namorado. Ele se apresentou junto com um advogado na delegacia, negou os fatos e foi liberado após prestar depoimento. Bruna deixou um filho de seis anos de outro relacionamento.

O caso será investigado pela Polícia Civil.



