Dengue: número de casos em Ibaté se mantém estável

Desde o início do mês de julho o número de casos confirmados de dengue em Ibaté está estável. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica do município, divulgados nesta quinta-feira (23), Ibaté tem 24 casos confirmados da doença, mantendo praticamente o mesmo número no último mês.

Os bairros com maior incidência da doença são Jardim Cruzado (9), Jardim Icarai (3), São Benedito (2), Centro (2) e CDHU (2). Apesar da situação controlada no município, a Prefeitura, por meio da Vigilância Epidemiológica, continua realizando campanha de orientação contra o criadouro do mosquito aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Paula Salezzi Fiorani, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, reforça que eliminar criadouros ainda é a forma mais eficaz de combater o aedes aegypti. "Importante lembrar que o ciclo de vida do mosquito é de 7 a 10 dias. Por isso, se tirarmos 10 minutos por semana para realizar as ações recomendadas conseguiremos eliminar os focos".

As ações para eliminar criadouros devem ser constantes e realizadas pelos moradores de todos os bairros, mesmo aqueles que não tenham casos registrados. O prefeito José Luiz Parella ressaltou a importância do comprometimento de todos para evitar a doença. "Se cada morador cuidar para que não tenha criadouros do mosquito em sua casa e em seu quintal, a cidade toda estará protegida. Ibaté está fazendo um bom trabalho e queremos melhorar ainda, com a ajuda de todos".

Os principais cuidados que devem ser tomados são: manter a caixa d’água sempre fechada, guardar garrafas de cabeça para baixo, furar vasos e pratos de plantas ou encher de areia até a borda, deixar as calhas d’agua limpas de folhas, galhos e sempre desobstruídas, efetuar tratamento adequado em piscinas com cloro, fechar com tela e adicione sal ou água sanitária, semanalmente, em ralos e canaletas.

