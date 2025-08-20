Defesa Civil remove enxames de abelhas em praças de Ibaté

A equipe de Proteção e Defesa Civil de Ibaté foi acionada nesta terça-feira (19) para realizar a retirada de enxames de abelhas em duas praças do município: a Praça Central e a Praça São Benedito.

O primeiro chamado ocorreu após trabalhadores que faziam a poda de coqueiros na Praça Central serem atacados por abelhas da espécie Europa. Diante do risco de novos incidentes com pedestres e funcionários, a Defesa Civil mobilizou um apicultor especializado, que realizou a remoção segura dos insetos utilizando roupas apropriadas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A ação foi concluída sem a necessidade de extermínio e sem registro de feridos graves.

Pouco tempo depois, outro enxame foi identificado na Praça São Benedito. A equipe retornou ao trabalho e aplicou o mesmo procedimento, garantindo novamente a preservação dos insetos e a segurança da população.

Segundo a Defesa Civil, as operações seguiram protocolos técnicos de manejo responsável, priorizando a preservação das abelhas, fundamentais para o equilíbrio ambiental.

A população foi orientada a não tentar afastar ou eliminar enxames por conta própria. Em casos semelhantes, a recomendação é acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone (16) 3343-9800.

