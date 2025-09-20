Defesa Civil e Corpo de Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em Ibaté

Crédito: divulgação

A Defesa Civil de Ibaté, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, atuou no combate a um incêndio registrado na tarde desta sexta-feira (19), na Rua Davina Maria Ambrosino, no bairro José Giro.

O trabalho das equipes durou cerca de três horas, até que as chamas fossem totalmente controladas e o local deixado em segurança.

A área atingida ultrapassou os 100 mil metros quadrados.

Apesar da dimensão do incêndio, não houve registro de vítimas.

A Prefeitura de Ibaté reforça que a colaboração da população é fundamental para evitar ocorrências desse tipo, especialmente em períodos de tempo seco, quando os riscos de fogo em vegetação aumentam significativamente.

