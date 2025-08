Defesa Civil de Ibaté registrou 4 incêndios neste final de semana

A Defesa Civil de Ibaté registrou quatro novos focos de incêndio apenas neste final de semana, elevando para 14 o total de ocorrências contabilizadas ao longo da última semana no município. Os números preocupam as autoridades e demonstram a continuidade do problema, impulsionado principalmente pelas condições climáticas adversas.

Com o período de seca e a baixa umidade relativa do ar, a propagação do fogo em áreas de vegetação se torna mais rápida e perigosa. A maior parte das ocorrências tem sido registrada em terrenos com mato seco, o que exige atenção redobrada por parte da população.

Para evitar novos focos de incêndio, a Defesa Civil reforça a orientação para que sejam evitadas ações como:

Queima de lixo ou restos de poda;

Descarte de bitucas de cigarro em terrenos baldios ou margens de rodovias;

Falta de manutenção em terrenos com acúmulo de vegetação seca.

Denúncias de focos de incêndio ou atitudes suspeitas podem ser feitas pelo telefone 153, da Guarda Municipal.