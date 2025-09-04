(16) 99963-6036
Defesa Civil de Ibaté registra 33 atendimentos em agosto

Ocorrências envolveram incêndios, riscos com árvores e animais, além de casos de insetos

04 Set 2025 - 19h45Por Jéssica C.R.
A Defesa Civil de Ibaté divulgou o balanço das ocorrências atendidas no mês de agosto. Ao todo, foram realizados 33 atendimentos em diferentes situações de risco, reforçando o papel do órgão na prevenção e resposta a emergências no município.

Entre os registros, 20 casos foram de incêndios em vegetação natural e dois em materiais inservíveis. Também foram atendidos cinco chamados envolvendo insetos oferecendo risco, principalmente enxames de abelhas, além de três situações de árvores em perigo de queda.

A equipe ainda atuou em um caso de animal oferecendo risco (cão da raça pitbull), um atendimento a dois filhotes de urubu em situação de risco, e um episódio de risco de colapso estrutural.

