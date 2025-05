Defesa Civil de Ibaté controla incêndio de grandes proporções no bairro Domingos Valério

Na noite de segunda-feira, 19 de maio, a Defesa Civil de Ibaté foi acionada para combater um incêndio de grandes proporções que atingiu uma área de vegetação na Rua Francisco Lopes da Silva, no bairro Domingos Valério.

Cerca de 12 mil metros quadrados foram consumidos pelas chamas.

A rápida mobilização da Defesa Civil e a ação eficiente evitou que o fogo se alastrasse ainda mais, minimizando os danos ambientais.



Segundo a Defesa Civil, a operação de combate foi desafiadora devido à intensidade do fogo e à vegetação seca, que facilitou a propagação das chamas. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda serão apuradas e a Defesa Civil reforça a importância da conscientização da população para evitar queimadas, especialmente durante o período de estiagem e também manter os terrenos limpos, evitando mato alto que pode contribuir com incêndios.

