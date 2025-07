Defesa Civil de Ibaté combate incêndio em vegetação no Jardim América

Compartilhar no facebook

Crédito: divulgação

Na tarde de segunda-feira, (7), a Defesa Civil de Ibaté foi acionada pela Guarda Civil Municipal (GCM) para atender a um incêndio em vegetação natural na Rua Ivo Di Gênova, no bairro Jardim América.

Devido ao difícil acesso ao local, que impossibilitou a entrada do caminhão-pipa, o combate às chamas foi realizado com o uso da nova viatura da Defesa Civil, equipada com sistema de combate a incêndios.

A ação rápida e eficiente da equipe evitou que o fogo se alastrasse e causasse maiores danos.

Após o controle total do incêndio, o local foi deixado em segurança.

A Defesa Civil reforça a importância de evitar queimadas, especialmente em áreas urbanas, devido aos riscos à saúde, ao meio ambiente e à segurança da população.

