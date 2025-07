Defesa Civil de Ibaté combate incêndio em área de mata no Jardim Cruzado

Compartilhar no facebook

Um incêndio foi registrado na noite de quarta-feira (23) em uma área de mata localizada no bairro Jardim Cruzado.

As chamas se espalharam rapidamente devido à vegetação seca e às condições climáticas típicas do período de estiagem.

Assim que foi acionada, a equipe da Defesa Civil de Ibaté se dirigiu imediatamente ao local e conseguiu controlar o fogo, evitando que se alastrasse para áreas próximas e causasse maiores prejuízos ambientais.

A Defesa Civil reforça o alerta à população para que redobre os cuidados neste período de seca, evitando atitudes que possam provocar incêndios, como a queima de lixo, o descarte de bitucas de cigarro em áreas verdes ou o uso de fogo para limpeza de terrenos.

