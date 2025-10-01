Defesa Civil de Ibaté age rápido e salva jovem e gatos durante incêndio em residência

Crédito: SCA

Na tarde desta quarta-feira, a Defesa Civil de Ibaté foi acionada para atender a um incêndio em uma residência localizada na Rua Armando Gimenez, no bairro José Giro.

As equipes chegaram rapidamente ao local, conseguiram controlar as chamas e realizaram o resgate de um jovem de 18 anos, que sofreu ferimentos. Além disso, seis gatos que estavam dentro da casa também foram salvos durante a ocorrência.

O jovem ferido foi encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico. A rápida resposta da Defesa Civil foi fundamental para evitar maiores danos e preservar vidas.

A Defesa Civil de Ibaté contou também com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Leia Também