(16) 99963-6036
quarta, 10 de setembro de 2025
Justiça

Decisão liminar determina averbação premonitória de bens de ex-prefeito de Ibaté

10 Set 2025 - 10h11Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ministério Público - Crédito: divulgaçãoMinistério Público - Crédito: divulgação

Acatando pedido de tutela de urgência da promotora de Justiça Júlia Liers de Oliveira, a Justiça de Ibaté determinou averbação premonitória dos bens de quatro réus da ação civil pública que tem como escopo a apuração de suposto esquema de direcionamento licitatório e fraude perpetrado na administração pública da cidade.  

Respondem ao processo uma empresa de prestação de serviços vencedora de licitações, seus dois sócios e um ex-prefeito de Ibaté, substituído no polo passivo da ação por seu espólio após falecer em junho deste ano.

Consta dos autos que, em dois pregões realizados pela prefeitura, os respectivos contratos administrativos firmados com a empresa ganhadora sofreram diversos aditivos contratuais sucessivos, elevando o montante total em quase 1000%. Ambos foram declarados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que identificou diversas violações à legislação vigente, tais como a ausência de pesquisa prévia de preços para justificar os valores contratados e o desrespeito aos limites legais para aditivos contratuais. 

As provas do processo apontam para a existência de um sistema estruturado de troca de favores, no qual milhões em contratos públicos teriam sido sistematicamente direcionados em troca de empregos para cabos eleitorais e apoiadores políticos. 

O prejuízo aos cofres públicos municipais já ultrapassa os R$ 10 milhões.

Fonte: https://www.mpsp.mp.br/w/decisao-liminar-determina-averbacao-premonitoria-de-bens-de-ex-prefeito-de-ibate

Leia Também

Polícia Militar apreende quase mil porções de cocaína em operação
Itirapina 09h03 - 10 Set 2025

Polícia Militar apreende quase mil porções de cocaína em operação

Ibaté abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos em parceria com o Senac
Região07h50 - 10 Set 2025

Ibaté abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos em parceria com o Senac

Prefeitura de Ibaté continua com inscrições abertas para a Banda Marcial
Região17h32 - 09 Set 2025

Prefeitura de Ibaté continua com inscrições abertas para a Banda Marcial

Câmara de Ibaté cria cargo de Secretário Legislativo e reajusta referências salariais
Região15h58 - 09 Set 2025

Câmara de Ibaté cria cargo de Secretário Legislativo e reajusta referências salariais

Descalvado completa 193 anos com economia em alta
Região07h36 - 09 Set 2025

Descalvado completa 193 anos com economia em alta

Últimas Notícias