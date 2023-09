DAE de Ibaté intensifica corte de ligações clandestinas de água

De acordo com o levantamento em 2023 foram realizadas aproximadamente 750 substituições - Crédito: Divulgação

Diante das diversas reclamações recebidas pela Prefeitura de Ibaté referente ao fornecimento normal de água, o DAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto) está intensificando os serviços de fiscalização.

Nesta quarta-feira, 13, as equipes de Fiscalização Municipal, juntamente com funcionários do DAE, realizaram a aplicação de multas, após constatarem a violação de hidrômetros no bairro Domingos Valério.

O DAE alerta ainda que nas fiscalizações em que forem verificadas a presença de ligações clandestinas ou que possuam alguma intervenção, popularmente conhecidas como “gatos”, o contribuinte será multado em R$ 342,60, além de sofrer o corte imediato do fornecimento de água, ainda, podendo responder pelo crime de furto de água.

De acordo com o levantamento da Prefeitura Municipal, em 2023 já foram realizadas aproximadamente 750 substituições de hidrômetros que estavam avariados.

Caso seja interrompido o fornecimento de água pela utilização de “gatos” somente será reestabelecido após a quitação dos débitos e a aprovação do pedido pela Prefeitura. Em caso de reincidência, a multa terá seu valor dobrado.

Os usuários que verificarem qualquer irregularidade em seu hidrômetro devem imediatamente solicitar a sua substituição na Prefeitura Municipal de Ibaté, Rua Paulino Carlos, 1300, Centro, para evitarem as sanções previstas na lei.

Denúncias de ligações clandestinas podem ser feitas através do telefone 153, da Guarda Municipal.

Leia Também