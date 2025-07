Criminosos invadem supermercado e tentam explodir caixa eletrônico

Compartilhar no facebook

Crédito: Flavio Fernandes

Na madrugada desta terça-feira (15), criminosos invadiram um supermercado localizado na Avenida Júlia Abraão Cury, no bairro Vale Verde, em Araraquara, e tentaram explodir um caixa eletrônico. A ação, no entanto, não teve êxito.

De acordo com as primeiras informações, os bandidos quebraram a vidraça do estabelecimento para entrar e instalaram explosivos nos terminais eletrônicos. Apesar da tentativa, os ladrões não conseguiram acessar o dinheiro e fugiram logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. Equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) também estiveram no local para coletar provas e imagens das câmeras de segurança, que possam auxiliar na identificação dos suspeitos.

Até o momento, nenhum dos envolvidos foi localizado. A PM segue realizando buscas na região. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), de São Paulo, foi acionado, já que ainda há explosivos no interior do supermercado.

O caso será investigado pela DIG de Araraquara

