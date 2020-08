Criminosos invadem condomínio e assaltam casa de juiz federal

Os bandidos não conseguiram sair pela portaria do condomínio - Crédito: Divulgação

Um juiz federal e seus familiares foram feitos reféns na noite de segunda-feira, 17, quando criminosos armados invadiram o Condomínio Buona Vita, em Araraquara, e praticaram o assalto.

Segundo informações, os ladrões inicialmente escalaram o muro localizado atrás da captação de água do Departamento Autônomo de Água e Esgoto – Daae, e após cortarem cercas de segurança onde há um espaço pet, invadiram o residencial e dominaram os moradores.

Todos teriam sido amarrados e enquanto um dos comparsas mantinha as vítimas sob vigilância, os demais membros da gangue buscavam objetos de valor na casa.

Após o crime, os bandidos fugiram em um Jeep Compass preto, de propriedade da família do juiz. Porém, foram impedidos de deixar o condomínio usando um cartão de acesso. Desesperados, retornaram até a casa do juiz, mas vizinhos estavam na casa em socorro à família.

A última alternativa achada pela gangue foi retornar ao local onde tiveram acesso ao condomínio e após pular o muro, fugiram.

Policiais militares foram acionados e após buscas dentro do condomínio e em seu entorno, localizaram em uma mata um Gol branco, com placas de São Carlos, que supostamente seria dos bandidos. Consta que uma mulher teria ido a delegacia registrar o furto do carro em questão, logo após os criminosos terem empreendido fuga do condomínio.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também