Criminoso Ã© morto por seguranÃ§a apÃ³s invadir empresa

Local da ocorrência - Crédito: Flávio Fernandes

Na madrugada desta segunda-feira (10), três criminosos tentaram invadir a empresa Randon, localizada na Avenida Hercílio Randon, no bairro Cidade Jardim, em Araraquara, com o objetivo de furtar pneus. O grupo já havia separado pelo menos seis unidades quando foi surpreendido por um segurança da empresa.

Segundo o vigilante, os suspeitos atiraram contra ele, que revidou. Durante a troca de tiros, um dos criminosos foi atingido e morreu no local. Os outros dois fugiram por uma área de mata próxima à empresa e, segundo relatos, estavam em uma caminhonete.

A Polícia Militar foi acionada rapidamente e realizou buscas pela região, mas até o momento os fugitivos não foram localizados.

Após o confronto, a área foi isolada para a realização da perícia pela Polícia Científica. O segurança envolvido no tiroteio prestará depoimento na delegacia para esclarecer os detalhes do ocorrido. De acordo com o relato do vigilante às autoridades, os criminosos iniciaram os disparos, levando-o a reagir.

A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar os suspeitos foragidos e apurar as circunstâncias do crime. Ainda não há informações sobre possíveis antecedentes criminais dos envolvidos ou se o grupo tinha conhecimento prévio da movimentação na empresa.

Leia Também