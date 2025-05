Criminoso capota carro roubado após assalto em residência e acaba preso

Compartilhar no facebook

Um assalto à mão armada ocorrido na noite desta quarta-feira (1º) em uma residência na cidade de Porto Ferreira resultou na prisão em flagrante de um dos suspeitos, após perseguição policial e capotamento de um dos veículos roubados.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Civil, três criminosos encapuzados e armados invadiram a casa de uma família por volta das 23h, localizada nas proximidades da rodovia SP-330. A vítima de 71 anos relatou que foi surpreendida no corredor da casa enquanto estendia roupas e levada para o interior da residência sob forte ameaça.

Dentro do imóvel, os assaltantes renderam sua mãe, de 95 anos, e seu marido, de 71 anos, que se recuperava de um AVC e dormia no momento da invasão. As vítimas foram trancadas em um dos quartos, enquanto os criminosos subtraíram joias, dinheiro, relógios, roupas e dois veículos: um Jeep Compass preto e uma Mitsubishi L200 Triton branca.

Durante a fuga, a Polícia Militar foi acionada e iniciou patrulhamento nas imediações da estrada que liga Porto Ferreira a Tambaú. A viatura localizou o Jeep Compass e deu início a uma perseguição. O motorista tentou fugir, mas perdeu o controle e capotou o veículo na Rua Francisco Duarte, no bairro Vila Real. Mesmo ferido, o suspeito ainda tentou escapar a pé, mas foi contido pelos policiais.

O indivíduo preso em flagrante, um homem que já possuía mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Com ele, foram apreendidos objetos das vítimas, incluindo cosméticos e roupas. Ele foi encaminhado ao exame de corpo de delito e, posteriormente, recolhido ao centro de triagem de São Carlos.

