Crianças passam mal após ingerir comprimidos em escola na região

Crédito: Foto: Redes Sociais

Quando Fabiana Ferrari chegou para buscar a filha na Escola Estadual Francisco Pedro Monteiro da Silva, na manhã desta segunda-feira (24), percebeu que algo estava errado no bairro da Vila Xavier, em Araraquara. A pequena Helena, de 7 anos, estava com a boca seca, manchas vermelhas no rosto, coração acelerado embora consciente, parecia desorientada.

Fabiana contou que a filha colocou na boca um comprimido oferecido por uma colega, acreditando se tratar de uma “balinha diferente e gostosa”. O gosto amargo fez com que ela cuspisse o remédio, mas mesmo assim apresentou reação forte e precisou ser levada para a Unidade de Retaguarda do Melhado, onde ficou em observação.

Segundo a mãe, os médicos suspeitam que o comprimido seja algum tipo de calmante ou ansiolítico, mas o medicamento ainda não foi identificado e outras crianças da mesma sala também ingeriram os comprimidos — ao menos seis, segundo relatos de familiares. Elas também passaram mal após acharem que estavam apenas experimentando uma “bala” distribuída por uma estudante.

Pais afirmam que só foram avisados pela escola horas depois, embora o incidente tenha ocorrido por volta das 8h30. A mãe de um garoto de 8 anos, Isabela Aparecida Albino da Silva, relatou que o filho só avisou a professora depois de sentir o gosto amargo.

O menino tomou um comprimido e meio e chegou a oferecer metade para a docente, dizendo: “Professora, será que essa balinha é amarga assim mesmo? Você não quer experimentar?”. Desconfiada do relato, a professora acionou a coordenação.

Quando Isabela chegou ao colégio, encontrou o filho pálido, com o corpo “mole” e pressão baixa. Ele também foi levado à UPA Melhado. A mãe critica a demora na comunicação e a falta de acionamento imediato do Samu.

“Achei que perderia o meu filho. Ele foi o herói dos amiguinhos, porque, se não tivesse sentido o gosto amargo, podia ter sido pior. A escola falhou. As crianças passaram mal e depois foram até para o recreio”, afirmou.

Entre os casos mais graves está o de uma menina de 7 anos que teria ingerido cinco comprimidos usados para tratamento de pressão alta e insuficiência cardíaca. A dosagem, segundo a mãe, é tóxica para uma criança do seu peso.

A memina foi atendida em um hospital particular e passa bem, mas ficou muito assustada e o Araraquara Agora questionou a Secretaria Estadual da Educação que afirmou, em nota, que assim que a equipe gestora tomou conhecimento do caso, acionou os responsáveis, o Samu e registrou boletim de ocorrência. A pasta também informou que o caso foi inserido na plataforma Conviva-SP e que ações de orientação, palestras e acompanhamento psicológico serão oferecidas.

Fabiana, no entanto, pretende acionar a Justiça.

“A escola precisa ser um lugar seguro. Não estamos falando de uma briguinha, mas de algo que poderia ter matado minha filha. Eu vou lutar por todas as medidas legais.”

Isabela também registrou boletim de ocorrência e diz que procurará orientação na Diretoria Regional de Ensino. “Como deixo o Hector na escola de novo? Ele tem medo.”

Outra mãe, cuja filha tomou cinco comprimidos, pondera que houve falha de todos os lados — da criança que ingeriu, da mãe que não percebeu o remédio na mochila e da escola pela demora em avisar. “Se aconteceu às 8h30, por que fomos chamados só depois das 10h?”

A PM registrou a ocorrência e o caso segue em investigação, pela Polícia Civil.

Leia Também