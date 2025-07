Criança morre após grave acidente envolvendo bicicleta motorizada

Compartilhar no facebook

Bicicleta motorizada após a colisão - Crédito: Colaborador

Um trágico acidente de trânsito envolvendo uma bicicleta motorizada e uma motocicleta tirou a vida de uma criança de 9 anos na tarde desta terça-feira (1º), no bairro Santo Afonso, em Porto Ferreira. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas João Bacarin e Ettore Fiarovante Marquezelle.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma das vítimas, uma criança, recebendo os primeiros socorros. A segunda vítima, também criança, já havia sido socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ambas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal, mas, infelizmente, uma delas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Segundo imagens de câmeras de segurança de uma residência próxima, as crianças seguiam pela Rua Ettore Fiarovante Marquezelle em uma bicicleta motorizada e desrespeitaram a sinalização de parada obrigatória ao cruzar a Rua João Bacarin. Nesse momento, acabaram cortando a frente de uma motocicleta que trafegava corretamente no sentido bairro, o que resultou na colisão.

Com o impacto, tanto o motociclista quanto os ocupantes da bicicleta foram arremessados ao solo. O condutor da moto sofreu escoriações leves. Uma das crianças teve múltiplas fraturas nos membros inferiores e na bacia, enquanto a outra sofreu ferimentos graves e veio a óbito após dar entrada no hospital.

O motociclista foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou resultado negativo para consumo de álcool (0,0 mg/L). A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Porto Ferreira como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Após os procedimentos legais, o condutor foi liberado.

O caso seguirá sob investigação para apuração completa das circunstâncias.

