Criança de 3 anos morre após ser atropelada por ônibus; irmã ficou ferida

Duas irmãs, de 3 e 12 anos, foram atropeladas por um ônibus na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Parque dos Pinus, em Ribeirão Preto (SP). O acidente aconteceu por volta das 8h na rua Palmiro Bim, conforme informações apuradas pela reportagem da TH+ TV.

As meninas estavam em uma bicicleta quando foram atingidas pela parte traseira esquerda do veículo coletivo. Segundo uma testemunha, a via onde o acidente ocorreu é considerada perigosa por moradores e motociclistas que passam pelo local. A causa do atropelamento ainda será investigada pelas autoridades competentes.

As vítimas foram socorridas por equipes de emergência. A adolescente de 12 anos foi levada à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da cidade. Já a irmã mais nova, de apenas 3 anos, foi encaminhada em estado grave à UPA Norte, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A RP Mobi, responsável pelo trânsito na cidade, informou que os cruzamentos da avenida Ettore e Aurora Coraucci com as ruas Attílio Perticarrari e Palmiro Bim precisaram ser totalmente interditados para o atendimento da ocorrência, que ainda está em andamento.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação lamentou profundamente a morte da aluna, identificada como Yasmin Alice de Almeida Mendonça, matriculada na EMEI José Bonifácio Coutinho Nogueira. Como forma de luto e solidariedade, as aulas da unidade foram suspensas nesta sexta-feira.

“A Secretaria da Educação manifesta, com profundo pesar, sua tristeza diante do falecimento de uma aluna de 3 anos da EMEI José Bonifácio Coutinho Nogueira, vítima de um trágico atropelamento ocorrido na manhã de hoje. Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar. Em respeito à memória da Yasmin Alice de Almeida Mendonça e como forma de acolher a equipe escolar e as famílias, informamos que as aulas na EMEI José Bonifácio Coutinho Nogueira estão suspensas nesta sexta-feira (13/6)”.

A Polícia Militar esteve no local e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

