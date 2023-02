Criança de 11 anos sofre ferimentos graves após ser atropelada na região

Segundo informações, a menina andava pela Avenida Bertolina Alves Carvalho Conceição até que foi atingida por um carro no cruzamento com a Rua José Luiz Pio.A criança teria ultrapassado sinal de pare e a motorista do carro não conseguiu frear a tempo. Para se ter ideia do impacto da colisão o para-brisa do veículo acabou destruído, como mostra a imagem.

Com o acidente, a criança precisou ser socorrido pelo SAMU para a Santa Casa de Araraquara, com sangramento no ouvido e suspeita de fratura na região da costela e escoriações. Ela estava consciente durante o atendimento no local.

Araraquara Agora

Uma criança de 11 anos foi socorrida em estado grave, após ter sido atropelada por um carro enquanto andava de bicicleta no Residencial Valle Verde, em Araraquara. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (10).