Creche Municipal faz vídeo motivacional para se aproximar das crianças

Visando aproximar as crianças que estão enfrentando a pandemia de coronavírus longe do convívio escolar, a Creche Ruth Zavaglia Gomes editou um vídeo motivacional para aproximar professores, funcionários e a família dos alunos.

No vídeo, professores e funcionários mandam um recado às crianças que estão em casa com os pais. O vídeo foi postado na rede social da escola e também enviado por aplicativos aos pais das crianças.

A diretora da unidade escolar, Ana Lucia Peruchi, conta que o objetivo do vídeo foi de aproximar as crianças da escola. “Elas passam grande parte do tempo conosco, por se tratar de uma creche e de termos crianças que ficam o dia todo aqui na escola, e sabemos que eles sentem falta dos professores e dos funcionários”, explicou.

Além disso, a escola estará oferecendo um kit de atividades para que seus alunos possam ocupar o tempo durante esse período em casa. “O kit compõe massa de modelar, lapis preto, borracha, desenhos e lápis de cor. Tudo oferecido pela Secretaria Municipal de Educação da nossa cidade”, conata a diretora.

Ana Lucia Peruchi ressalta que os kits serão entregues nos próximos dias, juntamente com as cestas de merenda escolar.

