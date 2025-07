CREA-SP realiza força-tarefa para fiscalizar aterros sanitários e armazéns de grãos

Crédito: divulgação

Teve início nesta segunda-feira (14) uma força-tarefa promovida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP) com foco na fiscalização de aterros sanitários e armazéns de grãos em todo o estado. Na região de São Carlos, a equipe da Unidade de Gerenciamento de Inspetoria (UGI) está atuando com base na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC).

De acordo com o engenheiro Everton Gialorenço, chefe da UGI São Carlos, a operação tem como objetivo principal verificar se os empreendimentos contam com responsáveis técnicos devidamente registrados no sistema Confea/CREA-SP. As ações se estendem aos municípios de Bariri, Descalvado, Ribeirão Bonito, Dourado, Ibaté e Itirapina.

A operação estadual, que mobiliza agentes fiscais em 449 dos 645 municípios paulistas, segue até o dia 15 de agosto. Os locais fiscalizados incluem silos cadastrados na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e aterros sanitários registrados na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Segundo Lucas Tiveron Rodrigues, gerente regional da 10ª região do CREA-SP, a força-tarefa abrange tanto empreendimentos públicos quanto privados, incluindo empresas terceirizadas. “A fiscalização é essencial para garantir a saúde pública e a segurança ambiental, principalmente em setores que demandam alta responsabilidade técnica”, afirma.

Os armazéns de grãos exigem controle técnico rigoroso para evitar perdas e proteger a safra contra pragas, umidade e outros riscos. Já os aterros sanitários precisam de fiscalização constante para prevenir contaminações e garantir a destinação correta dos resíduos. Atualmente, São Paulo produz cerca de 40 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, conforme dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

A expectativa é que a iniciativa contribua para a regularização de empreendimentos, amplie a conscientização técnica e fortaleça a prevenção de riscos à saúde e ao meio ambiente.

Para o geólogo Laert Rigo, presidente da AEASC, a presença do CREA-SP é fundamental. “A Força-Tarefa reforça o papel do Conselho nos setores agrícola e ambiental, valoriza os profissionais da engenharia e protege a sociedade ao garantir que as atividades técnicas estejam devidamente regulamentadas”, destacou.

