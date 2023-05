CRAS de Ibaté abre vagas para curso gratuito de “Materiais Restaurados”

O Centro de Referência de Assistência Social de Ibaté – CRAS Cruzado por meio da Secretaria de Promoção e Bem Estar Social, iniciou nesta quarta-feira (03), inscrições para o curso de “Materiais Restaurados”.

O curso tem como objetivo criar, reciclar, fabricar móveis e objetos através de Pallets (também conhecidos como paletes) e resíduos de madeiras.

Segundo a Coordenadora do CRAS, Vilma dos Santos Souza, as aulas acontecem no Centro de Convivência da Melhor Idade, toda segunda-feira, das 13h às 16h, ministrado pelo professor Eliandro de Assis. “O curso será totalmente gratuito, de forma presencial, com aulas práticas e teóricas”, contou. “Lembrando que o período de inscrições ocorre até o preenchimento das 08 vagas disponíveis”, destaca a coordenadora.

O público alvo são as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica. “Nossa intenção é profissionalizar pessoas e ajudá-las em suas rendas, assim elas podem agregar ao seu currículo ou até mesmo ter seu próprio pequeno negócio”, finalizou a Coordenadora de Assistência Social, Amanda Affonso.

Os interessados devem se dirigir até o CRAS Cruzado, situado à Rua João Fabiano nº10, Jardim Esfer, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, e realizar sua inscrição.

