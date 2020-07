Covid-19: Taxa de Letalidade é de 0,64% em Ibaté

Crédito: Divulgação

Divulgado nesta segunda-feira (27) pela Vigilância Epidemiológica e pelo Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté, um quinto relatório atualizou a situação da Covid-19 nos bairros do município.

Com apenas um óbito pela doença, registrado no dia 6 de julho, a Taxa de Letalidade (relação entre o número de óbitos e o número de casos diagnosticados) é de 0,64% em Ibaté.

No total de 159 casos confirmados, 54 deles estão no Jardim Cruzado, seguido pelo Jardim América (13), Jardim Icaraí (13), Encanto do Planalto (11), Centro (10), Santa Terezinha (8), Conj. Habitacional Pedro Ricco (7), Jardim Menzani (5), Jardim Nossa Senhora Aparecida (5), Residencial José Giro (4), Jardim Mariana (4), Distrito Industrial (3), São Benedito (3), Vila Tamoio (3), Jardim do Bosque (3), Antônio Moreira (3), Vila Bandeirantes (3), Domingos Valério (2), Jardim Encanto do Planalto (1) e Zona Rural (1).

Outros números importantes são apresentados no relatório, como um aumento significativo na incidência dos casos entre homens jovens de 20 a 29 anos e o número de pacientes recuperados na cidade, que subiu para 77,56%.

Força-tarefa

O prefeito, José Luiz Parella, lembrou o trabalho que a Prefeitura está fazendo, justamente, para conter o vírus nesses bairros. "No fim de semana fizemos uma Força-Tarefa nos bairros com maior número de casos da doença. Com a participação da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal (GCM), da Vigilância Sanitária e do setor de fiscalização da Prefeitura a ideia foi orientar o morador e controlar os índices de isolamento e a disseminação do novo coronavírus".

Em duas noites, na sexta-feira (24) e no sábado (25), a operação saturação foi feita nos Bairros Jardim Cruzado, Jardim Américo, Bairro São Benedito, Jardim Popular e em casas de festas no Jardim Primavera. Essa região da cidade registra o maior número de casos da doença.

Durante a ação, dezenas de pessoas foram orientadas a usar máscaras de proteção facial e a evitar aglomerações em praças e outros locais públicos. Nenhum comércio foi autuado, porém vários estabelecimentos comerciais, que estavam abertos fora do horário permitido, foram orientados a fecharem.

O próximo relatório consolidado de casos em Ibaté será divulgado na próxima segunda-feira, 3 de agosto. Diariamente, a Prefeitura publica em seu site (ibate.sp.gov.br), um boletim atualizado da situação da doença no município.

