Covid-19: situação nas penitenciárias de Itirapina está sob controle, afirma SAP

Familiares de presidiários que estão cumprindo pena nas duas penitenciárias de Itirapina entraram em contato com o jornal São Carlos Agora pedindo informações sobre a situação de infectados pela covid-19 nas unidades, já que havia boatos de um surto da doença no local.

O jornal entrou contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e a informação repassada é que a situação está controlada tanto na PI, quanto na PII.

Segundo a SAP, na PI, onde existe uma população de 900 presos, somente um confirmou positivo por meio do exame PCR e já retornou ao convívio com os demais detentos por não mais transmitir a doença. Outros 18 presidiários testaram positivo no teste rápido e estão em isolamento. Três funcionários que apresentaram os sintomas da covid-19 estão afastados das atividades, enquanto que dois testaram positivo. Um está afastado e o outro já retornou às funções por estar curado.

Já na PII, onde 2.114 presos cumprem pena, não há nenhum caso suspeito e nenhum confirmado do novo coronavírus. Cinco servidores que trabalham na unidade e apresentaram os sintomas da doença estão afastados.

Por fim, a SAP informa que os funcionários usam equipamentos de proteção indiviual (EPI) e quando o detento é diagnosticado com covid-19, ele é mantido na enfermaria recebendo os cuidados necessários.

