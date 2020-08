Covid-19: Novo decreto ajusta horários de atividades em Ibaté

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté publicou o Decreto n 2.875, de 21 de agosto de 2020, que altera dispositivos do Artigo 11 do Decreto no. 2.844, ajustando os horários de funcionamento de várias atividades na cidade, segundo as novas normas da Fase Amarela do Plano São Paulo para Enfrentamento à Covid-19, na qual está o município.

O ajuste é em relação ao tempo de funcionamento, que passa de seis para oito horas diárias para o comércio em geral, serviços, salões de beleza e barbearias, shopping center, galerias e praças de alimentação. Para o comércio não essencial da cidade, o horário determinado pelo Decreto é das 10h às 18h de segunda a sexta-feira, e das 9h às 17h aos sábados.

Para restaurantes e similares (consumo no local) o tempo de funcionamento também passa a ser de oito horas diárias, contínuas ou intercaladas, dentro do período das 7h às 22h.

Cursos livres (aulas de idiomas, artes etc), academias e atividades religiosas, também tiveram seu tempo de funcionamento estendido para das 14h às 22h, sendo que para as atividades religiosas permanecem as restrições de duas celebrações por semana, com duração de 1h30 cada.

A Prefeitura de Ibaté reforça que devem continuar sendo respeitadas todas as medidas sanitárias exigidas para cada seguimento, tais como: capacidade limitada em 40% (exceto academias com 30%), filas com distância mínima de 1,5 metros entre uma pessoa e outra, protocolos de higiene com o uso obrigatório de máscaras facial e de álcool gel por funcionários e clientes e sinalização obrigatória para o uso de máscara com cartaz recomendado pelo Governo do Estado.

O Decreto n. 2.875, de 21 de Agosto de 2020, está disponível no site da Prefeitura de Ibaté https://www.ibate.sp.gov.br/.

Dados

Divulgado nesta segunda-feira (24) pela Vigilância Epidemiológica e pelo Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté, um novo relatório da situação da Covid-19 no município traz a informação de que 90,37% dos casos confirmados em Ibaté estão recuperados e apenas 8,26% estão ativos.

Seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, Ibaté está fazendo, em média, 20 testes por dia para Covid-19, por meio de parceria com a Unesp em Araraquara e com o Instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto. Em relação aos exames realizados o relatório aponta que apenas 0,61% dos suspeitos então aguardando confirmação, enquanto 87,37% dos testes realizados deram negativos.

Em boletim diário publicado nesta segunda-feira (24), a Vigilância Epidemiológica de Ibaté atualizou os dados da Covid-19, segundo os quais a cidade tem apenas 13 casos positivos em isolamento domiciliar e nenhum caso em internação.

