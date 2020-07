Covid-19: Ibaté tem oito bairros sem registrar casos

Foi divulgado nesta segunda-feira (20), pela Vigilância Epidemiológica e pelo Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté, o

quarto relatório da situação da Covid-19 nos bairros do município.

Destaque positivo para os casos por semana epidemiológica, com queda de três pontos em relação à semana anterior. Já o número de pacientes

recuperados ficou praticamente estável, com o percentual de 76,12%, assim como os pacientes ativos, em 23,13%.

Com apenas um óbito pela doença, registrado no dia 6 de julho, a Taxa de Letalidade (relação entre o número de óbitos e o número de casos

diagnosticados) é de 0,75%, no município.

A maior incidência dos casos continua sendo na faixa dos 40 aos 49 anos, sendo que 53% dos infectados são do gênero masculino e 47% do gênero

feminino.

O prefeito José Luiz Parella destacou que oito bairros de Ibaté não registram nenhum caso da Covid-19, são eles: Cond. Terra dos Buritis,

Jd. Encantado do Planalto, Jd. Palmeiras, Jd. Primavera, Res. Antonio Donatoni, Res. Jequitiba, Res. Jequitiba II e Res. Mariana. "A

prevenção, com uso de máscaras, álcool em gel e evitando aglomerações, ainda é muito importante neste momento para conter o avanço da doença,

principalmente no Jd. América, no Jd. Cruzado e no Res. José Giro, pelo proximidade territorial desses bairros, que juntos somam quase a metade

dos casos no município (48,5%)" No total de 133 casos confirmados, como afirmou Prefeito, o Jardim Cruzado tem o maior número de casos (46), seguido pelo Jardim América (12), Jardim Icaraí (11), Encanto do Planalto (10), Centro (9), Santa Terezinha (8), Jardim Menzani (5), Conj. Habitacional Pedro Ricco (4), Jardim Nossa Senhora Aparecida (4), Distrito Industrial (3), Residencial José Giro (3), São Benedito (3), Vila Tamoio (3), Jardim do

Bosque (3), Antônio Moreira (3), Domingos Valério (2), Jardim Mariana (2), Vila Bandeirantes (1), Zona Rural (1).

Além do boletim diário que apresenta a situação da doença em Ibaté, divulgado no site da Prefeitura (ibate.sp.gov.br), o próximo relatório

consolidado de casos será divulgado na próxima segunda-feira, 27 de julho.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também