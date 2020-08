Covid-19: Ibaté tem mais de 80% de recuperados

Crédito: Divulgação

Ibaté atualizou nesta segunda-feira (3) a situação da Covid-19 nos bairros do município. O sexto relatório, divulgado pela Vigilância Epidemiológica e pelo Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté, mostra uma considerável queda no número de casos por semana epidemiológica, que passou de 23 na última semana para 16 casos nesta.

No total dos 172 casos confirmados (dados de 1.8), 81,98% já estão recuperados e 16,86% ainda estão ativos. Os homens continuam sendo a maioria entre os contaminados em Ibaté, com 56%. Destaque para o aumento entre pessoas do sexo masculino na faixa etária de 20 a 29 anos, nas últimas duas semanas.

O município registrou o segundo óbito pela doença na sexta-feira (31), com a morte de uma mulher de 53 anos, que tinha histórico de comorbidades e estava internada na Santa Casa de São Carlos desde o dia 15 de julho. O primeiro óbito de Covid-19 foi registrado no dia 6 de julho. Com essa segunda morte a Taxa de Letalidade (relação entre o número de óbitos e o número de casos diagnosticados) é de 1,16% em Ibaté.

O Jardim Cruzado é o bairro com maior número de casos (57), seguido pelo Jardim Icaraí (16), pelo Jardim América (13), Encanto do Planalto (11), Centro (10), Santa Terezinha (10), Jardim Menzani (8), Conj. Habitacional Pedro Ricco (7), Jardim Mariana (6), Jardim Nossa Senhora Aparecida (5), Jardim do Bosque (5), Residencial José Giro (4), São Benedito (4), Distrito Industrial (3), Vila Tamoio (3), Antônio Moreira (3), Vila Bandeirantes (3), Domingos Valério (2), Jardim Encanto do Planalto (1) e Zona Rural (1).

O próximo relatório consolidado de casos em Ibaté será divulgado na segunda-feira, 10 de agosto. Diariamente, a Prefeitura publica em seu site (ibate.sp.gov.br) um boletim atualizado da situação da doença no município.

